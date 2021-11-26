Москва, 26 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков анонсировал собственный сериал под названием «Евгенич». Об этом 26 ноября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков

В съёмках проекта приняли участие исполнители Лолита, Дима Билан, Ольга Бузова, а также блогер Даня Милохин и футболист Игорь Акинфеев. По сюжету все они станут клиентами героя сериала, продюсера Евгенича, которого сыграет сам Жуков. «Я задумал этот проект 3 года назад. Мы начали снимать 1,5 года назад, и я живу этим проектом всё последнее время», — написал солист «Руки Вверх» в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/tv/CWtBuY4oUP1/

Добавим, что премьера шоу «Евгенич» состоится 9 декабря 2021 года. Сериал будет транслироваться на телеканале «Пятница!».