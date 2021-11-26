Москва, , 14:22 — REGNUM То, что российские банки в РФ получают рекордные прибыли в условиях спада экономики, свидетельствует о ненормальном развитии ситуации, которое не приведет ни к чему хорошему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал соответствующую новость.

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«Кому эпидемия, а кому «мать родная». То, что банки в период спада экономики с самого начала эпидемии стали получать рекордную прибыль, говорит о том, что бизнес пошёл за заемными средствами не для того, чтобы вкладывать деньги в развитие, а для того, чтобы просто выжить. Так же, как и граждане, — сказал Пальченко. — Нет оснований считать, что в 2022 году что-то изменится. Ставка увеличивается, экономика не растёт, «подушки безопасности» исчерпаны, жить как-то надо и предприятиям, особенно МСП, и гражданам. Прибыль банков ещё больше вырастет».

По его словам, эта ситуация ненормальная и очевидно, что она не ведёт ни к чему хорошему.

«Увеличение кредитования обязано сопровождаться ростом экономики, — подчеркнул эксперт. — А этого, к сожалению, не происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году рекордные прибыли российских банков могут смениться убытками.

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