Москва, 26 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Рано или поздно биржевые спекуляции на газовом рынке закончатся, а Газпрому нужны стабильные клиенты. Сербия — не первая страна, кому компания согласилась пойти на уступки, заявила корреспонденту ИА REGNUM экономист РЭУ им Г. В. Плоханова Ольга Лебединская.

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«Молдавия закупает у России газ по цене $430−450. Турция благодаря нефтяной привязке закупает газ по аналогичной цене-$270. Ещё дешевле газ поставлялся в Китай — $171 за тысячу кубометров в III квартале 2021 года.

Но цена сербского контракта полностью привязана к цене нефти марки Brent (доля таких контрактов составляет лишь 13−15%) и не зависит от спотовых цен, на которые ориентированы большинство европейских контрактов

Стоит заметить, что на такие контракты настаивали сами европейские страны. Если бы не было нефтяной привязки, цена бы составила около $350.

Отсрочка — это временная мера. Изменение условий поставки на 70/30 (как в большинстве стран Восточной Европы) моментально взвинтит цену.

Например, при сегодняшнем споте около $1000, контрактная цена может варьироваться около $790−800, а разница в цене в зависимости от условий достигать $500.

Сербская отсрочка — не первая. Часть стран со споровой привязкой имеет 6−9 месячные отсрочки, что существенно снижает цены по долгосрочным контрактам.

Кроме того, в ближайшее время истекают контракты с Нидерландами (4 млрд кубометров), Болгарией (2,9 млрд), Италией (2 млрд), Турцией (8 млрд) и Венгрией (8 млрд кубометров), а это предмет нового торга», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом Владимиром Путиным заявил, что в следующие полгода цена газа для Сербии остается прежней — $270 за 1000 кубометров.

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