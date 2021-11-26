Москва, 26 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В России на самом деле нет никакого снижения инфляционных ожиданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ, согласно которым инфляционные ожидания в РФ в ноябре снизились на 0,1 процентного пункта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Это снижение в области статистической погрешности и вполне объяснимо, — сказал Ковригин. — В социологии обычно за месяц до Нового года восприятие негативных тенденций немного притупляется. Отчего исследования в конце ноября — декабре, а также в другие предпраздничные дни выглядят не всегда релевантными. Кроме того, люди постепенно привыкают к жизни в новых условиях. В реальности никакого снижения инфляционных ожиданий в России нет. В январе после новогодних праздников они вновь увеличатся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сдерживанию роста инфляции в РФ будет способствовать снижение потребительской активности.