Бухарест, , 14:20 — REGNUM Новое правительство Румынии объявило о намерении предоставить Молдавии очередной транш безвозмездной экономической помощи на общую сумму в 100 миллионов евро. Об этом 26 ноября сообщил бухарестский портал Romania-Insider.

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Согласно официальной информации, таким образом, румынский кабмин оставил в силе подписанную 23 ноября в Бухаресте министрами иностранных дел Румынии и Молдавии Богданом Ауреску и Нику Попеску так называемую «Дорожную карту сотрудничества».

Документ, в частности, предусматривает поддержку Бухарестом молдавской стороны в таких сферах как европейская интеграция, государственное управление и судебная реформа, а также в инфраструктурных проектах. Предполагается также, что Румыния предоставит Кишиневу средства для строительства крупного хранилища природного газа.

«Это позволит нашим соседям избежать перебоев с использованием голубого топлива», — резюмировал Ауреску.

Напомним, одним из пунктов программы, сформированной 25 ноября кабинетом министров Румынии, является активная поддержка интеграции Молдавии в структуры Европейского союза.