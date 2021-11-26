Москва, , 14:20 — REGNUM Бюрократия и налоговая нагрузка хуже всего сказываются на доверии бизнеса к действиям российских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ уровень доверия бизнеса к действиям властей вырос с 35% до 40%.

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«Думаю, что показатель в 40% вполне адекватный, хотя и отражает мнение всего бизнеса, в том числе и крупного, где, собственно, доля самого государства велика, — сказал Кузнецов. — Рост обусловлен, конечно же, теми мерами поддержками, которые были приняты во время пандемии коронавируса. Государство впервые уделило внимание спасению малого и среднего бизнеса. С учетом того, что такие крупные сектора, как розничная торговля и общепит, пострадали больше всего и оптимизма у собственников данных направлений вряд ли прибавилось, 5-процентный рост доверия выглядит очень даже внушительным».

При этом, по его словам, самым негативным фактором по-прежнему является высокая налоговая нагрузка и бюрократия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, как можно помочь российскому бизнесу, пострадавшему от последствий борьбы с пандемией.

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