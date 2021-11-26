Москва, 26 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак возглавил правительственную комиссию, которая займётся вопросами оказания помощи семьям погибших, а также пострадавшим во время ЧП в Кузбассе. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Александр Новак

Мишустин объявил о подписании распоряжения о создании правительственной комиссии под руководством зампреда Александра Новака.

«Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии», — поручил премьер-министр.