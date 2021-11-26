Власти Нидерландов вводят временный запрет на авиарейсы из ЮАР
Амстердам, 26 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Запрет на полеты из ЮАР из-за выявленного в этой африканской стране нового штамма коронавируса вводят власти Нидерландов. Об этом 26 ноября сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на и.о. нидерландского министра здравоохранения Хуго де Йонге.
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Как уточнил глава минздрава Нидерландов, запрет вводится с 12:00 (14:00) мск 25 ноября и пассажиры рейсов, которые должны прибыть в нидерландские аэропорты из ЮАР до этого времени, будут направлены в карантин.
Также он указал, что нидерландские власти добавили ЮАР в список стран, в которых имеется высокий риск распространения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в карантинной гостинице Гонкога было выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР и Ботсване.