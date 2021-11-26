Берлин, , 14:19 — REGNUM Идея сотрудничества Германии и России в организации снабжения хозяйства ФРГ дешёвыми российскими энергоносителями — это действительно стратегия, но не только Москвы, а и Берлина тоже, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя высказывания кандидата на пост министра экономики Германии Роберта Хабека.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Как сообщалось ранее, Хабек заявил, что «Северный поток — 2» не является «просто частным экономическим проектом», а является проектом стратегическим, «который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики».

» Да, вся идея сотрудничества с Россией в организации снабжения германского народного хозяйства дешёвыми российскими энергоносителями — это стратегия, но это стратегия самой Германии. Кандидату в министры экономики ФРГ, пусть он и из числа бывших оппозиционеров, хорошо бы это понимать. Надеюсь, что, приступив к работе на своём посту, он это поймёт.

В любом случае, забота о «независимости немецкой политики» — это не есть сфера его прямой компетенции. Этим займётся его коллега по партии «Зелёные». Уверен, что она тоже быстро поймёт, что с сильной экономикой и довольными гражданами обеспечить независимость политики ФРГ легче, чем спровоцировав сложности в энергоснабжении.