Берлин, 26 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Идея сотрудничестваГермании и России в организации снабжения хозяйстваФРГдешёвыми российскими энергоносителями — этодействительностратегия, ноне только Москвы, а и Берлина тоже, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя высказывания кандидата на пост министра экономики Германии Роберта Хабека.

Gazprom.ru Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Как сообщалось ранее, Хабек заявил, что«Северный поток — 2» неявляется «просто частным экономическим проектом», а является проектомстратегическим, «который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики».

» Да, вся идея сотрудничества с Россией в организации снабжения германского народного хозяйства дешёвыми российскими энергоносителями — это стратегия, но это стратегия самой Германии. Кандидату в министры экономики ФРГ, пусть он и из числа бывших оппозиционеров, хорошо бы это понимать. Надеюсь, что, приступив к работе на своём посту, он это поймёт.

В любом случае, забота о «независимости немецкой политики» — это не есть сфера его прямой компетенции. Этим займётся его коллега по партии «Зелёные». Уверен, что она тоже быстро поймёт, что с сильной экономикой и довольными гражданами обеспечить независимость политики ФРГ легче, чем спровоцировав сложности в энергоснабжении.