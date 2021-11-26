Мадрид, 26 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Представители Центра независимых профсоюзов и профсоюзов государственных служащих потребовали отставки министра труда Испании и второго вице-премьера страны Йоланды Диас и всего её кабинета. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Lamoncloa.gob.es Йоланда Диас

Профсоюзное объединение жалуется на массовые переработки сотрудников государственной службы в связи с нехваткой персонала, и утверждает, что с момента своего назначения министр совершенно не замечает проблем Государственной службы занятости и заявляет, что почти два месяца назад ей было предложено провести срочную встречу, на которую она даже не ответила.

В организации также заявили о пренебрежении со стороны всей ее команды, начиная с государственного секретаря по вопросам занятости Хоакина Переса Рея, «который не оказал никакой поддержки Госслужбе занятости на протяжении всей драматической ситуации, которая сложилась» во время пандемии коронавируса, и который также проигнорировал просьбу о встрече, и заканчивая генеральным директором Госслужбы занятости Херардо Гутьерресом Ардоем, «который не берет на себя ответственность».