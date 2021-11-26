Уфа, , 14:22 — REGNUM Водителя КамАЗа обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 13-летнего велосипедиста в Уфе. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Велосипед

По версии следствия, в мае текущего года рядом со стадионом «Гастелло» грузовой самосвал КамАЗ, за рулем которого находился фигурант уголовного дела, во время поворота на нерегулируемом перекрестке улиц Сельская Богородская и Фурманова, наехал на 13-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть при спуске с пешеходного тротуара.

В материалах уголовного дела указано, что водитель «не избрал безопасную скорость движения и не убедился в безопасности совершения маневра».

Отмечается, что в результате подросток получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 38-летний обвиняемый не признал.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.