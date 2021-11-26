Эстония готова сократить срок ковид-сертификатов из-за недовольства ЕС
Таллин, 26 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум.
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Предложенный Европейской комиссией девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса является разумным и может быть поддержан Эстонией. Об этом сообщило общественно-правовое телерадиовещание Эстонии со ссылкой на министра здравоохранения и труда Танеля Кийка.
Теперь необходимо договориться о едином сроке для общеевропейского сертификата для тех, кто переболел коронавирусом. По словам министра, в Еврокомиссии и выразили недоумение тем фактом, что в большинстве стран Евросоюза срок действия ковид-сертификата составляет девять месяцев, а в Эстонии — 12 месяцев.
Кийк пояснил, что Эстония приняла такое решение с другими странами, так как в тот момент мало кто мог сказать определенно о реальных сроках действия вакцины. Какие другие страны сделали, как Эстония, министр не сообщил.
Кийк считает, что в пользу нового, девятимесячного срока действия сертификата имеется немало аргументов, и Эстония, скорее всего, перейдет на единый для ЕС срок действия.
Когда это будет сделано, он не уточнил.