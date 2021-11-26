Москва, , 14:21 — REGNUM Вероятность боевых действий между Россией и Украиной практически исключена. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Будет ли военный конфликт? Думаю, шансы есть, но минимальные. Самое главное, чтобы все прекрасно понимали, что любая агрессия, попытка зачистить Донбасс приведет к одномоментной военно-политической реакции России и проведению операции по принуждению Украины к миру», — сказал Коротченко.

Также он отметил, что такое понимание на данный момент есть как на Украине, так и среди политиков США и Евросоюза.

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