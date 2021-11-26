Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Законопроект рассматривался на сессии 25 ноября, документ представила заместитель губернатора — министр финансов Лилия Федотова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

На 2022 год доходы бюджета Ростовской области запланированы в сумме 230 млрд 654 млн рублей, расходы — в сумме 230 млрд 839 млн рублей.

«В текущем 2021 году доходная часть бюджета активно наполняется, в частности, рост налоговых и неналоговых поступлений от первоначального бюджета составляет 13 млрд рублей. Позитивная динамика прогнозируется также на 2022−2024 годы. Рост собственных поступлений увеличится от 2021 года на 6,9%, а к 2024 году на 14%», — прокомментировала Федотова.

Также глава регионального минфина отметила рост расходов, в том числе на сельское хозяйство, строительство и реконструкцию сельских домов культуры, капитальный ремонт памятников и сохранение объектов культурного наследия, на спорт и культуру. Наибольший удельный вес в общих расходах бюджета занимает социальная сфера — почти 70%. На меры социальной поддержки граждан в 2022 году выделено 56,7 млрд рублей, более 4 млрд направят на увеличение заработной платы. На 35 региональных проектов за три года направят 63 млрд рублей, в 2022 году — более 30 млрд рублей.

«Одним из новых направлений является модернизация транспортного обслуживания населения. Продолжится реализация проекта комплексной реконструкции трамвайной сети в городе Таганроге. Еще более масштабный проект планируется запустить в 2022 году в Ростове-на-Дону, на эти цели одобрено предоставление федерального инфраструктурного кредита в объеме 15,4 млрд рублей, эти средства будут включены в бюджет ко второму чтению», — сказала министр.

В окончательном, втором чтении, региональный бюджет на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется принять в декабре.