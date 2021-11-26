Бюджет Дона на 2022 год принят в первом чтении с минимальным дефицитом
Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Законопроект рассматривался на сессии 25 ноября, документ представила заместитель губернатора — министр финансов Лилия Федотова, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На 2022 год доходы бюджета Ростовской области запланированы в сумме 230 млрд 654 млн рублей, расходы — в сумме 230 млрд 839 млн рублей.
Также глава регионального минфина отметила рост расходов, в том числе на сельское хозяйство, строительство и реконструкцию сельских домов культуры, капитальный ремонт памятников и сохранение объектов культурного наследия, на спорт и культуру. Наибольший удельный вес в общих расходах бюджета занимает социальная сфера — почти 70%. На меры социальной поддержки граждан в 2022 году выделено 56,7 млрд рублей, более 4 млрд направят на увеличение заработной платы. На 35 региональных проектов за три года направят 63 млрд рублей, в 2022 году — более 30 млрд рублей.
В окончательном, втором чтении, региональный бюджет на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется принять в декабре.