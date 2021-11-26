Киев, 26 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружение украинского олигарха Рината Ахметова втягивает бизнесмена в войну с ним.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Некоторые представители РФ и Украины обговаривают то, что общество готово якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента. Но это и есть государственный переворот», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, «это раскачивание ситуации внутри страны, в эту всю ситуацию его втягивает близкое окружение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако в СМИ по этому поводу идет «большое запугивание».

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