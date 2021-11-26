Таллин, 26 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 1 553 евро, что на 7,8% больше, чем в это же время год назад. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

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Самые высокие зарплаты были в Харьюском (Таллин и пригороды) и Тартуском уездах — по 1 700 и 1 531 евро. За год более всего выросли зарплаты в Ляэнеском (западном) и Валгаском (южном) уездах, однако снизились больше всего в Пыльваском уезде (юго-восток страны).

Аналитик департамента Арго Таркиайнен отметил, что брутто-зарплата увеличивалась благодаря замедлению своего роста в начальный период эпидемии коронавируса. пандемии коронавируса: «Если в прошлом году рост зарплат затормозился, то в этом году он вновь ускорился. В третьем квартале изменение было самым большим за последние годы».

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была в сфере информации и связи (2878 евро), финансовой и страховой деятельности (2539 евро) и в энергетике (2007 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (976 евро), в сфере операций с недвижимостью (1133 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1260 евро).

Заметный рост брутто-зарплат в Эстонии фиксируется одновременно с рекордным показателем инфляции за последние годы. Так, инфляция, по первоначальным данным, ускорилась до 6,4% в сентябре нынешнего года.

Потребительские цены в Евросоюзе за сентябрь 2021 года росли самыми быстрыми темпами с 2008 года, а рост цен в еврозоне составил более 4%.