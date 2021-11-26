Киев, , 14:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Это зависит от решения общества, а также от его родных, заявил украинский лидер 26 ноября на пресс-конференции.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я точно не решаю этот вопрос. Ещё раз говорю, решать будет общество. Я не принял это решение», — сказал Зеленский.

Он добавил, что будет принимать такое решение позднее, в том числе с учётом мнения своей семьи. По словам Зеленского, перед ним ещё много «вызовов», которые хочется решить.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 года по итогам второго тура голосования. При этом он заявлял, что намерен руководить страной только один срок.

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