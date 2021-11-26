Оренбург, 26 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбурге с 1 декабря начнут работу ёлочные базары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ёлочный базар

Аукцион на право размещения елочных базаров состоялся 17 декабря. Чиновники предложили 69 адресов для размещения торговых точек. Однако так много желающих поучаствовать в конкурсе не нашлось. По результатам торгов было определено 22 победителя. Кроме того, на частных территориях в Оренбурге будет расположено еще 37 ёлочных базаров.

Стоит отметить, что в муниципалитете повторяется прошлогодняя ситуация, когда заказчик предложил 57 адресов для ёлочных базаров, но не по всем объектам аукциона были участники. В 2020 году работало 28 елочных базаров.