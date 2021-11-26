Рим, 26 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Граждане, которые в течение последних двух недель находились в Южно-Африканской Республике, не смогут въехать в Италию. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Также запрет на въезд коснётся и тех, кто в этот период пребывал в Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини.

«Я подписал новое распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Королевстве Эсватини», — сообщил Сперанца в Facebook.

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Он добавил, что такие меря приняты в целях «максимальной предосторожности». Сперанца отметил, что итальянские учёные уже работают над изучением нового варианта B. 1.1. 529.

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Как сообщало ИА REGNUM, после известия о появлении нового, по утверждениям специалистов, более заразного штамма SARS-CoV-2 уже целый ряд стран оперативно принял меры. Так, с 26 ноября Великобритания временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывший Свазиленд). Израиль в этот запретный список добавил ещё и Мозамбик. Также ограничения для въезжающих из стран Южной Африки ввёл Сингапур. Ограничить авиасообщение с ЮАР решила и Германия.

За временное прекращение перелётов между Европейским Союзом и южной частью Африки намерена выступить и Еврокомиссия.