Омск, 26 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Бывший сотрудник полиции предстанет перед судом в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в региональном следственном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Расследование уголовного дела в отношении экс-инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области завершено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие»).

Установлено, что инспектор дважды получил от водителя и представителя коммерческой организации взятки в сумме 25 тысяч рублей. За это водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, должны были освободить от административной ответственности. Кроме того, транспортное средство двигалось с превышением допустимых габаритов.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УМВД. Обвиняемого уволили.

Уголовное дело будет направлено в Марьяновский районный суд Омской области для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

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