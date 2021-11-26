Москва, 26 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества России и Сербии по широкой повестке экономических вопросов выглядит логичным и вселяет оптимизм обеим сторонам, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

(сс) Intermedichbo — Milorad Dimic M.D Белград. Сербия

«На фоне беспрецедентного давления западных соседей на Сербию по политическим и военным вопросам страна остается нейтральной и не планирует интеграцию с НАТО и ЕС.

Темпы экономического роста Сербии опережают ключевые макроэкономические показатели ведущих стран ЕС, вот почему стабильное развитие энергетической отрасли является одним из самых приоритетных для Белграда.

В ближайшие полгода цена одной тысячи кубометров газа для Сербии составит лишь 270 долларов. Это сущие копейки по сравнению с рыночными ценами, уверенно превышающими 1000 долларов.

Даже для молдавских потребителей очень выгодные условия сотрудничества предполагают цены почти в два раза выше, чем у сербов.

Газовый кризис этой зимой в Европе весьма вероятен. Сегодня гарантией экономической и социальной стабильности для многих стран Южной Европы являются бесперебойные поставки российского газа через трубопроводы, проходящие в Турции, Болгарии, Сербии и других странах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в следующие полгода цена газа для Сербии остается прежней — $270 за 1000 кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом Владимиром Путиным.

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