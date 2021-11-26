Нью-Дели, 26 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Россия, Индия и Китай, которые входят в формат РИК, должны вести совместную работу по доставке гуманитарной помощи народу Афганистана. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар во время очередной встречи глав МИД в формате РИК.

Mea.gov.in Субраманьям Джайшанкар

«Странам РИК нужно работать сообща, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к афганскому народу и без политизации. Странам РИК необходимо координировать соответствующие подходы в отношении угроз терроризма, радикализации, незаконного оборота наркотиков и так далее», — сказал он.

Также Джайшанкар отметил, что Индия, являющаяся ближайшим соседом и давним партнером Афганистана, обеспокоена произошедшими в этой стране в последнее время событиями и выступает в поддержку инклюзивного и представительного афганского правительства, а также других положений резолюции 2593 Совета безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководители стран Запада в значительной степени дискредитировали статуса беженца, этот опыт накоплен к объявленному США «Саммиту за демократию».