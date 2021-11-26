Бишкек, 26 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали активных членов общественных объединений «Чуй ынтымагы» и «Эл ынтымагы» Азамата Мусакеева и Нурбека Калекеева, а также еще около 15 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В ГКНБ утверждают, что имеют неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством деструктивно-настроенных политиков, среди которых депутаты парламента Киргизии и бывшие высокопоставленные чиновники.

По версии ведомства, они планировали устроить после назначенных на 28 ноября парламентских выборов провокации и массовые беспорядки с последующим насильственным захватом власти.

Для этого политические и общественные деятели завербовали около тысячи агрессивно настроенных молодых людей.

Сотрудники комитета нацбезопасности и милиции провели обыски в домах и офисах задержанных лиц и обнаружили там доказательства, подтверждающие подготовку к госперевороту, а также наркотики и оружие — два обреза, охотничий карабин и травматический пистолет МР-471.

Киргизские спецслужбы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Приготовление к насильственному захвату власти».