Ханты-Мансийск, 26 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В думе Ханты-Мансийского автономного округа депутаты поддержали внесение изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление регионального парламента.

Dumahmao.ru Борис Хохряков

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"Эпидемиологическая ситуация в стране критическая. В 60 регионах продолжается рост коронавирусной инфекции. С начала пандемии мы потеряли уже порядка 400 тысяч человек — это практически население Сургута. Не принимать меры — абсолютно неправильно. Не идёт речи о транспорте, о самолетах. Это касается торговых центров, ресторанов, мест массового скопления людей. Я считаю, что никакого ущемления прав здесь нет. Меры не ограничительные, а защитные. Я предлагаю поддержать законопроект», — заявил председатель думы Югры Борис Хохряков.

В поддержку федеральной инициативы в части введения ограничений в местах массового скопления людей выступило большинство парламентариев округа. Аргументация как сторонников QR-кодов, как стимула для вакцинации населения, так и противников вынужденных прививок, носила спокойный характер, без оскорблений. Что немаловажно, так как председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов уже назвал противников вынужденной вакцинации «опаснее шахидов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против коронавирусной инфекции, Госдума направила для обсуждения в регионы. Субъекты РФ должны определить свою позицию до 15 декабря 2021 года.