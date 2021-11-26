Подгорица, 26 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Оценка первых проектов из инвестиционного плана ЕС для Западных Балкан, который должен обеспечить около 30 миллиардов евро для региона в следующие семь лет, уже началась, первые проекты могут начаться в следующем году.

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По словам пресс-секретаря Европейской комиссии Анны Эрнандес Писонеро, в 2021 году на проекты в регионе будет выделено 1,1 миллиарда евро.

«Мы верим, что сможем утвердить конкретные проекты к концу года в рамках инвестиционной программы для Западных Балкан в партнерстве с международными финансовыми организациями», — сказала она.

Напомним, что работа над инвестиционным планом началась в 2018 году, когда Европейская комиссия приняла стратегию для Западных Балкан, и была окончательно завершена на саммите ЕС-Западные Балканы в этом году в Кране под эгидой председательства Словении в ЕС.

Этот инвестиционный план предусматривает до 9 миллиардов евро от инструмента помощи перед вступлением в ЕС в форме грантов и более 20 миллиардов евро в форме государственно-частного партнерства.

Ожидается, что оценка первых десяти проектов начнется в 2021−22 годах.

По его словам, первые проекты, которые будут реализованы, — это автомагистраль Приштина-Ниш, автомагистраль Сараево-Плоче, автомагистраль Сараево-Подгорица, а также Белград-Подгорица и соединение с побережьем Адриатического моря.