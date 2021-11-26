Чебоксары, 26 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Чувашии завершилось формирование нового состава республиканской Центральной избирательной комиссии. Со своими представителями 25 ноября определились Госсовет и глава республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о назначении шестерых членов ЦИКа с правом решающего голоса. В новый состав он делегировал своего помощника Николая Михопарова, предложенного общественной организацией «Союз активной молодёжи», и в нём сохраняет место зампредседателя избиркома Игорь Михайлов, выдвинутый «Гражданской инициативой». Также утверждено предложение ЦИКа России о включении в избирательную комиссию главного федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова.

В новом составе избиркома также будут работать предприниматель Владимир Тимофеев (выдвинут общественной организацией «Союз добровольцев России»), юрист исполкома «Единой России» Галина Фирсова и начальник отдела предприятия «Сеспель» Марина Яранцева (выдвинут общественной организацией «Зелёный город»).

Напомним, что 25 ноября Госсовет Чувашии поддержал следующих кандидатов для включения в новый состав избиркома: Марину Аввакумову, Лилию Вахитову, Олега Ефимова, Руслана Иванова, Екатерину Канюку, Олега Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетний срок полномочий действующего состава ЦИКа Чувашии истекает 7 декабря 2021 года. Новый состав избирается также на пять лет, а председатель, заместитель и секретарь (зарплатные должности) будут избраны из числа членов ЦИК Чувашии по итогам голосования.