Уфа, 26 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Башкирии в октябре текущего года составил 104,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что с января по октябрь 2021 года в республике удалось сохранить темпы роста на уровне 104,5%.

«Наилучшая динамика отмечена в производствах лекарственных средств в 2,3 раза к январю-октябрю 2020 года и бумаги и бумажных изделий в 2,2 раза. Также уверенный рост с начало года демонстрирует обрабатывающее производство (105,6%), энергетический сектор (106,9%), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнения (124,0%)», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

Отмечается, что высокие темпы роста с января по октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы в производстве мебели (167,7%), в полиграфической деятельности (145,7%), выпуске готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (135,9%), а также производстве кожи и изделий из нее (130,5%).

В производстве автотранспортных средств также наблюдается положительная динамика (124,5%), рост зафиксирован также в обработке древесины (120,1%), в производстве электрооборудования (119,2%) и в металлургическом производстве (113,4%).