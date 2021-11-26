Москва, 26 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Украине не удалось реализовать себя в качестве полноценного государства. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

«Украинская государственная модель оказалась неэффективной. Украина не реализовала за 30 лет, а это более чем достаточный срок, свои амбиции по построению национального государства. Проект рухнул», — сказал Коротченко.

По его мнению, судьба Украины может развиваться по двум сценариям. Либо её ждет федерация, либо распад на несколько частей.