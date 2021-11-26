Нижний Новгород, 26 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31 после модернизации повышается примерно в три раза, об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, доложили заместителю министра обороны России Алексею Криворучко на авиазаводе «Сокол».

Минобороны РФ Миг-31

«Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолёта. На сегодняшний день в рамкахимпортозамещения мы практически полностью перевели на территорию России, на 99 и 9 в периоде процентов, изготовление всех комплектующих изделий по уровню поставщиков 1-й категории. Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас все производится на территории России», — уточнил представитель авиазавода.

Отмечается, что капитальный ремонт и модернизация одного МиГ-31 по срокам занимает менее года. После модернизации истребители-перехватчики возвращаются на боевое дежурство, в том числе задействована для обеспечения безопасности Северного морского пути.