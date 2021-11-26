Лима, 26 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Перу объявило, что с 26 ноября в стране стартует кампания по вакцинации третьей дозой прививки от COVID-19 для всех лиц старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Перу в своём аккаунте в Twitter.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm в Перу

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«Если вам 18 лет или больше и вы получили вторую дозу [вакцины] более пяти месяцев назад, с 26 ноября вы сможете получить повторную дозу», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

До этого дня кампания по ревакцинации от COVID-19 распространялась на людей старше 60 лет, медицинских работников и пожарных.