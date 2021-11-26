Ереван, 26 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Члены «Национально-консервативного движения 5165» и партии «Пробуждение» 26 ноября начали в Ереване новую акцию протеста. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Армения

По данным журналистов, протестующие начали перекрывать движение на улицах. Они требуют, чтобы премьер-министр республики Никол Пашинян обнародовал соглашение об армяно-азербайджанской границе, которое он якобы собирается подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Это — мирная акция протеста. Мы выражаем своё несогласие с антиармянской программой Никола Пашиняна», — заявил лидер партии «Пробуждение» Ара Зограбян.

«Люди, очнитесь, присоединитесь к нашему движению», — призвала ещё одна участница акции.

Сотрудники полиции задерживали участников акции, чтобы разблокировать движение на дорогах. Приводу подвергли шестерых протестующих.

Стоит отметить, что члены движения 5165 проводят акции протеста в Ереване с 22 ноября. Встреча Пашиняна и Алиева пройдёт 26 ноября в Сочи.