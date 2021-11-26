Москва, 26 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Проблемы торговых центров заключаются не только в пандемии, но также имеют системных характер, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

«Системность её заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли», — приводит слова столичного мэра РИА Новости.

Собянин отметил, что так происходит во всём мире, а пандемия дала этим процессам мощный толчок. При этом городские власти не планируют предоставления субсидий для торговых центров, однако помощь могут получить арендаторы площадей — малый бизнес.