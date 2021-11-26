Москва, 26 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Пока речь о наступлении ВСУ в Донбассе не идёт, обстрелы же территории народных республик проходят регулярно на протяжении уже нескольких лет. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM луганский публицист, военнослужащий Народной милиции ЛНР Егор Митин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«СМИ снова «кричат о волках». Люди, вероятно, не совсем понимают, что такое наступательные действия», — заявил собеседник агентства.

Егор Митин «Обстрелы происходят регулярно на протяжении всей истории существования линии боевого соприкосновения, с периодическими обострениями в разных местах и по разным причинам. Стоит научиться отличать обстрелы мирного населения от обстрелов позиций Народной милиции. Это не одно и то же. Смешивая эти два понятия, наши СМИ давно утратили свою объективность, говоря лишь часть правды».

«Позиции обстреливают по несколько раз в день. К мирным же обычно прилетает значительно реже и чаще случайно. Работают, к примеру, по позиции, но перелеты летят в тыл, в какую-либо деревню, находящуюся за позицией. Этих нюансов никто не учитывает», — сообщил военнослужащий.

«Но я не пытаюсь снять с Украины ответственность за умышленные обстрелы населенных пунктов без всяких на то причин. Таких случаев огромное множество. Все они фиксируются определенными органами Республик, и настанет момент, когда виновные понесут ответственность за содеянное по закону», — заключил Митин.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря заявила, что Украина ведёт в Донбассе наступательные действия.