Таллин, 26 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Активное засорения песком устья рек Наровы, разделяющей границу Эстонии с Россией, может привести к полному прекращению навигации с эстонской стороны. Об этом сообщил местный порталerr.ee.

В качестве альтернативы природной стихии предлагается построить мол в Нарва-Йыэсуу. «Если новый мол не будет построен, через несколько лет устье реки Нарвы станет проходимым только с российской стороны», — аргументирует инициативу мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Проект готов и разрешение на строительство получено, однако Нарва-Йыэсуу рассчитывает на финансовую поддержку со стороны государства и еврофондов, ведь речь идет не только об эстонской, но и границе всего Европейского союза.

Отмечается, что из-за намывания песка уже сейчас катера Департамента полиции и погранохраны Эстонии с трудом двигаются в устье реки. Из-за скопившегося в устье песка средняя глубина составляет там всего 1 — 1,5 метра, и местами пограничную реку вообще можно перейти вброд.

Кроме того, засорение наносит огромный ущерб рыбному промыслу, туризму и экономике региона в целом. Корабли не попадают из Балтийского моря в реку и наоборот.