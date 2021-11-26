Сеул, 26 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги и заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков договорились ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута 26 ноября в Сеуле.

Представители двух стран также договорились укрепить сотрудничество с целью поддержания глобальной цепочки поставок, а также расширить сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, цифрового здравоохранения, умных городов.

Хон Нам Ги также попросил правительство Узбекистана поддержать южнокорейские компании, желающие принять участие в инфраструктурных проектах Ташкента.