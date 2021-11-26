Москва, 26 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2021 года товарооборот между Венгрией и Россией увеличился на 42%. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Будапешт. Венгрия

По словам Мурашко, такой существенный рост за девять месяцев по сравнению с 2020 годом — это значительный прогресс взаимоотношений двух стран. «Венгрия входит в десятку ведущих торговых партнеров России», — подчеркнул он.

«Также вырос экспорт из РФ не только относительно энергетического комплекса. Подписан контракт с Венгрией на поставку российского газа. Поставки углеводородов из России позволят значительно повысить энергобезопасность Венгрии», — убеждён Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Газпром и правительство Венгрии подписали контракт сроком на 15 лет о поставках газа через «Балканский поток» и трубопроводы Сербии и Австрии.

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