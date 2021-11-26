Богучанский район, Красноярский край, 26 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Богучанском районе Красноярского края полицейские приняли участие в спасении охотника, пострадавшего после встречи с медведем. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Медведь

Помощь охотнику полицейские оказали совместно со спасательным отрядом МЧС.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил, что нашёл в своей охотничьей избе записку от знакомого. Автор записки рассказал, что на него напал медведь. Охотник был травмирован, ему тяжело передвигаться. Поэтому добраться до места, где есть сотовая связь, он не может.

Также охотник написал, что ему стало хуже. Он попросил помочь выбраться из тайги. Помощи мужчина ждал в своей охотничьей избе в 170 км от села Богучаны.

Полицейские выехали на месте и обнаружили там охотника. По словам 58-летнего мужчины, при подходе к избе из неё вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника. Мужчина получил травмы, но сумел добраться до избы приятеля, оставил там записку и вернулся к себе.

Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем доставили в районный центр. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Добавим, по данным местных массмедиа, охотник был травмирован 31 октября. Таким образом, он ждал помощи 20 дней. Приятель охотника обратился в дежурную часть 19 ноября.

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