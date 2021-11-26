Закаменск, Бурятия, 26 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор 24-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве знакомой женщины в присутствии её детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, кровавая драма разыгралась 29 ноября 2020 года в городе Закаменск.

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Подсудимый в тот вечер распивал спиртное со знакомыми в квартире потерпевшей. Во время застолья его опьяневшая подруга начала кричать и вести себя неадекватно. Пытаясь успокоить девушку, хозяйка начала бить её по щекам и брызгать водой. Увидев происходящее, молодой человек на фоне опьянения подумал, что его подругу обижают.

«Не разбираясь, на кухне он схватил нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры, внезапно напал и в присутствие её несовершеннолетних детей, прибежавших на крики, нанес клинком несколько ударов своей жертве в область груди», — отметили в ведомстве.

В результате женщина скончалась на месте. Верховный суд Бурятии признал подсудимого виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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