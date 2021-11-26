Вашингтон, 26 ноября 2021, 13:41 — REGNUM Россия пока не готова осуществлять «вторжение» на украинскую территорию. Как минимум до января 2021 года. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает американское агентство Bloomberg.
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«Грязная местность и необходимость в дополнительных войсках делают любое крупномасштабное вторжение России на Украину невозможным раньше января», — отмечает издание.
При этом утверждается, что по всей стране прошла масштабная передислокация войск «вплоть до Камчатки», чтобы быть готовыми на случай, если конфликт перерастёт в более глобальную войну. Эксперты указывают, что недалеко от Камчатки находятся Соединённые Штаты и Япония, которые могут быть вовлечены в вооружённый конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая статья агентства Bloomberg за последнее время, в которой муссируется тема возможного «вторжения» России на территорию Украины.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную публикацию американского агентства подчеркнул, что «подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости». При этом он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.