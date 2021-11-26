д. Брузги, , 13:39 — REGNUM «Правда состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах», — заявил 26 ноября Александр Лукашенко, посещая транспортно-логистический центр возле белорусского пункта пропуска «Брузги» близ границы с Польшей, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Беженцы на белорусско-польской границе Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

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В ТЛЦ оборудован лагерь для нелегальных мигрантов, которых, как сообщил Лукашенко, власти Белоруссии не намерены депортировать. Более того: по словам Лукашенко, нелегалам будут помогать выполнить их желания, в том числе попасть в Евросоюз. В частности, он сказал: «Но я хочу, чтобы вы знали. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите».

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«Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», — сообщил Лукашенко.

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В лагерь нелегалов вместе с Лукашенко прибыли руководитель Гродненской области Владимир Караник, председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, президентский инспектор по Гродненской области Юрий Караев, генсек «Белорусского Общества Красного Креста» Дмитрий Шевцов и другие.

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