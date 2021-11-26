Кишинёв, 26 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии приняли в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба законодательного органа.

Serhio Парламент Молдавии

В проекте бюджета заложен экономический рост в будущем году в размере 4,5%. Уровень инфляции ожидается в размере 6,9%. Планируется, что объём экспорта вырастет на 10,6%, а импорта — на 5,5%.

Доходная часть бюджета будущего года, если его примут в неизменном виде, составит 50,06 млрд. леев (около $2,8 млрд.), что на 9% больше, чем в текущем году. Потратить планируется 65,2 млрд. леев (около $3,6 млрд.), что на 13% больше, чем в 2021 году.

Дефицит проекта госбюджета составил 15,1 млрд, что на 29% больше, чем запланировано на текущий год. Покрывать дефицит предлагается за счет займов.

Стоит отметить, что валовой внешний долг Молдавии по итогам первого полугодия 2021 года с января вырос на 0,8% и составил $8,5 млрд.