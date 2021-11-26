Белгородский район, Белгородская область, , 13:35 — REGNUM Оружие времён Великой Отечественной войны, патроны и несколько килограммов тротила изъяли оперативники у двух братьев в селе Ястребово Белгородской области. Винтовки, пистолеты и боеприпасы они собирали несколько лет в поисковых экспедициях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Оружие «чёрных копателей» Https://31.мвд.рф/

Полицейским стало известно о продаже военной винтовки. Мужчина предлагал купить предположительно отреставрированную винтовку Мосина — вместе со своим старшим братом они заменили на ней затвор и приклад, установили кронштейн под оптический прицел. «Товар» изъяли оперативники уголовного розыска. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что злоумышленник выставил на продажу огнестрельное оружие времён Великой Отечественной войны, пригодное для производства выстрелов.

В ходе обысков по месту жительства братьев были обнаружены пригодные для стрельбы боевыми патронами однозарядная винтовка ТОЗ-8 и обрез, а также более 5,5 кг тротила и около 700 граммов бездымного пороха.

«Выяснилось, что старший из братьев тоже занимался раскопками и собирал военные трофеи. В коллекцию входили предметы, конструктивно схожие с охолощёнными ручным пулеметом Калашникова и пистолетом-пулемётом Шпагина, пневматическая винтовка, более 300 патронов, корпуса от гранат, мин и бронебойных снарядов, части огнестрельного оружия и взрыватели, которые направлены на экспертизу. Кроме того, у мужчины изъято более 500 граммов марихуаны», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.