Под Белгородом оперативники изъяли у «чёрных копателей» оружие и взрывчатку
Белгородский район, Белгородская область, 26 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Оружие времён Великой Отечественной войны, патроны и несколько килограммов тротила изъяли оперативники у двух братьев в селе Ястребово Белгородской области. Винтовки, пистолеты и боеприпасы они собирали несколько лет в поисковых экспедициях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейским стало известно о продаже военной винтовки. Мужчина предлагал купить предположительно отреставрированную винтовку Мосина — вместе со своим старшим братом они заменили на ней затвор и приклад, установили кронштейн под оптический прицел. «Товар» изъяли оперативники уголовного розыска. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что злоумышленник выставил на продажу огнестрельное оружие времён Великой Отечественной войны, пригодное для производства выстрелов.
В ходе обысков по месту жительства братьев были обнаружены пригодные для стрельбы боевыми патронами однозарядная винтовка ТОЗ-8 и обрез, а также более 5,5 кг тротила и около 700 граммов бездымного пороха.
Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.