Красноярск, 26 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае стоматологические кабинеты в учреждениях здравоохранения не закрывались. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина. По её словам, в регионе 77 учреждений здравоохранения (219 кабинетов) оказывают стоматологическую помощь населению, в том числе 12 самостоятельных стоматологических поликлиник. Также работают стоматологические кабинеты в ФАПах и в районных больницах.

Стоматологическое кресло

Как подчеркнула Бичурина, в Арктической зоне стоматологические кабинеты работают в Таймырской, Туринской, Байракатинской, Игарской, Ванаварской, Норильской районных и городских больницах, укомплектованность которых специалистами-стоматологами составляет от 72% до 100%. В среднем срок оказания стоматологической помощи в Арктической зоне составляет 3−5 дней.

В школах и учебных заведениях края работают 66 стоматологических кабинетов, из них в школах города Норильска — 26. В вузах края стоматологических кабинетов нет, отметила чиновник.

Добавим, что в 2020 году минздрав Красноярского края приобрел мобильный стоматологический комплекс ВМК 30 331−04, оснащенный системой жизнеобеспечения, медицинскими изделиями, в том числе специальным медицинским оборудованием.