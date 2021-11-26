Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Межпартийная группа американских законодателей прибыла в Тайвань в рамках азиатского визита, в ходе которого они встретятся с местными официальными лицами, сообщает The Hill.

«После празднования Дня Благодарения с американскими войсками в Корее я только что приземлилась на Тайване. После остановок в Японии и Корее было бы хорошо связаться с лидерами здесь, чтобы обсудить целый ряд экономических вопросов и вопросов национальной безопасности», — отметила 25 ноября член палаты представителей демократ Элисса Слоткин на своей странице в Twitter.

«Крупнейший поставщик микрочипов для автомобильной промышленности находится здесь, на Тайване, поэтому вопросы цепочки поставок определенно будут в повестке дня», — добавила она.

По словам Слоткин, посольство Китая в Вашингтоне пыталось отговорить ее от поездки на Тайвань, который Пекин считает своей территорией.

«Когда вчера появились новости о нашей поездке, в мой офис пришло резкое сообщение из китайского посольства, в котором мне предлагалось отменить поездку», — подчеркнула Слоткин.

«Но, как и в случае с другими остановками, мы здесь, чтобы узнать о регионе и подтвердить приверженность США принимающей нас стороне — Тайбэю. С нетерпением жду познавательной поездки», — подчеркнул законодатель.

Как отметила член палаты представителей демократ Сара Джейкобс, поездка была организована председателем комитета палаты по делам ветеранов Марком Такано. Кроме нее и Слоткин, в поездки также приняли участие республиканец Нэнси Мейс и Колин Оллред.