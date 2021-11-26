Москва, , 13:34 — REGNUM Россия не станет нападать на Украину. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявления о якобы готовящейся агрессии с российской стороны он назвал «бредом». Более того, эксперт отметил, что это именно Украина или военно-политический блок НАТО желают втянуть Россию в конфликт.

«Бред полный. Украина подталкивает НАТО — вы нападите на Россию, а НАТО говорит: нет, Украина, ты нападай. Потому что тот, кто нападет, и в НАТО, и в Киеве это понимают, сразу получат по рогам и очень больно. Поэтому хочется напасть, но сами не желают и подталкивают кого-то», — сказал Коротченко.

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