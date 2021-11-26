Ташкент, 26 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 ноября принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурию. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Кунио Микурию находится в Узбекистане с рабочим визитом.

«На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения направлений взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с указанной авторитетной отраслевой международной структурой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами особое внимание уделено вопросам сотрудничества в области совершенствования и повышения эффективности деятельности Государственного таможенного комитета Узбекистана.

«Подчеркнута важность реализации совместных мероприятий и проектов по цифровизации, внедрению передовых международных стандартов, модернизации таможенных постов на основе применения интеллектуальных систем, совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере борьбы с коррупцией, контрабандой и таможенными нарушениями, подготовке специалистов и других направлениях», — говорится в сообщении.

Также, отмечена необходимость тесного взаимодействия в вопросах скорейшего вступления страны во Всемирную торговую организацию и достигнута договоренность о принятии новой «дорожной карты» по расширению практического партнерства между Узбекистаном и Всемирной таможенной организацией.

Напомним, Узбекистан является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года.