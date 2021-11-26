Сеул, 26 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Южная Корея занимает 26-е место в мире по налоговой конкурентоспособности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований.

Kenny J Lee Южная Корея

По сравнению с 2020 годом показатель упал на девять ступеней. Это самый резкий спад среди крупнейших экономик мира, а также среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Известно, что Германия заняла 16-е место, США — 21-е место, Япония — 24-е место, Франция — 35-е место.

Налоговая конкурентоспособность определяет, насколько налоговый кодекс страны подходит для повышения производительности, инвестиций и экономического благосостояния. Рейтинг основан на отчёте о глобальной налоговой конкурентоспособности, составленном Налоговым фондом США.