Посёлок Караваево, Костромская область, 26 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. На базеКараваевской средней общеобразовательной школы в Костромской области создают казачьи и военно-патриотические классы. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Http://www.eduportal44.ru Строевая подготовка

Первый класс с «казачьим уклоном» на 20 человек появился в образовательном учреждении в сентябре 2021 года. Кроме обычных предметов шестиклассники изучают основы строевой подготовки, рукопашного боя, военного дела, верховой езды, играют на народных инструментах и поют в хоре.

«Сейчас дети пропадают в вымышленном мире. Если телефон у них сломается, аккаунт заблокируют, то получится, что ничего у них нет. А ребенок, который занимается в казачьем классе, он приобретает опыт реальной жизни. Идет всестороннее развитие личности, и мы получаем полноценного члена нашего общества — патриота своей страны, своего края, своей семьи» , — объяснил цель программы куратор класса, преподаватель Основ безопасности жизнедеятельности Андрей Блинов.

Родительница одного из школьников ОксанаТеребрина отметила, что решила отдать сына в спецкласс из-за симпатии приоритетам казачества — «семье, доблести, патриотизму». Сам юноша сказал, что в процессе обучения открывает для себя «что-то интересное» а после школы «хочет стать военным, чтобы защищать Родину».

Средства на закупку формы и проведение дополнительных занятий школе пожертвовали спонсоры, их имена департамент не раскрывает. По сведениям ГТРК «Кострома» вскоре в школе создадут ещё один казачий, а также военно-патриотический класс. Его программу образовательное учреждение разрабатывает совместно с Росгвардией.